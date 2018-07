Berlusconi prepara CD com músicas de amor napolitanas

O premiê italiano, Silvio Berlusconi, mais conhecido pelas suas declarações polêmicas, deixará de lado a política e falará apenas de amor em um novo CD que está preparando em companhia do violonista Mariano Apicella. O novo disco será intitulado O Último Amor e terá 14 canções típicas napolitanas, que falam de sentimentos em um tom melodramático. Segundo confirmou a jornais italianos o próprio Apicella, os dois passaram parte das férias de Berlusconi compondo músicas na mansão de propriedade do premiê, na Sardenha. "Estamos trabalhando muito. Gostaria que este CD ficasse pronto em dezembro, mas não será fácil por causa dos compromissos" de Berlusconi, disse ele ao jornal La Repubblica. A dupla iniciou a colaboração em Nápoles, em 2001, e já tem dois CDs lançados. Passado "crooner" Apicella disse que compôs as melodias do novo CD, enquanto as letras são de autoria de Berlusconi. O violonista garantiu que não haverá nenhum aceno à política nas letras. "Em todo o CD não se fez referência a nenhum tema político, falamos de histórias de amor." O músico também revelou que uma das 14 canções está quase pronta e deve ser usada numa novela da Mediaset, rede de televisões de propriedade de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi foi crooner quando jovem e se apresentava em cruzeiros marítimos. Não perdeu o gosto de cantar em público e de vez em quando dá canjas em jantares e reuniões que promove ou mesmo em restaurantes e casas noturnas por onde passa, com uma predileção pela música napolitana. O primeiro CD da parceria Berlusconi-Apicella, Melhor uma Canção, foi gravado em 2003 e distribuído pela Universal, vendendo cerca de 45 mil copias. O segundo foi lançado em novembro de 2006 numa casa noturna de Milão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.