Berlusconi quer encontro do G8 em cidade atingida por terremoto O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, prometeu mudar o encontro em julho do G8 para a cidade de Áquila, afetada neste mês por um forte terremoto, reconhecendo problemas de logística e de custos no local original do encontro, uma ilha da Sardenha.