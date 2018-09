Berlusconi se recupera após pequena cirurgia na mão

"O premiê está em ótimo estado, ele fez uma pequena cirurgia que durou 15 minutos", afirmou o porta-voz Paolo Bonaiuti. "O problema está resolvido", acrescentou.

A operação ocorreu na segunda-feira após Berlusconi, de 74 anos, sofrer meses de desconforto por conta da síndrome do túnel do carpo. Isso acontece quando o nervo mediano, que passa pela região do punho chamada túnel do carpo, fica submetido a uma compressão, causando dores e dormência na mão.

(Texto de James Mackenzie)