Berlusconi vence votos de confiança no Parlamento

Premiê disse que derrubá-lo criaria 'uma crise no escuro' na Itália

O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, conseguiu votos de confiança no Parlamento italiano nesta terça-feira.

A moção de confiança em Berlusconi foi aprovada por 162 dos 309 senadores, com 11 abstenções. Na Câmara, a vitória foi mais apertada - 314 a 311.

Apesar da vitória, o premiê viu sua maioria parlamentar ser reduzida, o que, segundo analistas, dificultará seu governo.

Na segunda-feira, o premiê italiano pediu o apoio dos parlamentares do país, para que a estabilidade do país não fosse ameaçada por sua saída do cargo.

No entanto, os críticos de Berlusconi dizem que sua imagem está manchada demais por escândalos pessoais e acusações de corrupção para que siga no cargo.

Berlusconi, de 74 anos, que está na metade de seu mandato de cinco anos, vem enfrentando nos últimos meses uma série de escândalos, muitos deles envolvendo seus supostos relacionamentos com mulheres jovens.

Os escândalos levaram Berlusconi a perder o apoio de seu ex-aliado próximo Gianfranco Fini, do partido Futuro e Liberdade para a Itália, o que deixou o governo sem maioria absoluta na Câmara dos Deputados.

O alto índice de desemprego entre os jovens, cortes de gastos públicos e uma crise sobre a coleta de lixo em Nápoles contribuíram também para a retirada do apoio a Berlusconi.