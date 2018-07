Bernanke dá sinais de que Fed está pronto para cortar juro O chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, sinalizou nesta terça-feira estar pronto para cortar a taxa básica de juro norte-americana, uma mudança dramática de posição para dar suporte à economia, afetada por uma crise financeira de "dimensões históricas". Dados econômicos recentes e os desdobramentos do setor financeiro mostram que a perspectiva de crescimento piorou, disse Bernanke em pronunciamento preparado para ser apresentado em encontro da National Association for Business Economics. "À luz destes eventos, o Federal Reserve precisará considerar se a atual posição da política (monetária) continua apropriada", disse Bernanke. (Por Mark Felsenthal)