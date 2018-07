Bernanke e Trichet veem papel fundamental de países emergentes

O chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, disse que a economia global depende ainda mais dos mercados emergentes para manter o forte crescimento doméstico e a estabilidade econômica e financeira.

"As melhoras nas políticas monetárias e nas estruturas de políticas monetárias no mercado emergente... têm ramificações além das próprias economias do mercado emergente", disse Bernanke em declarações gravadas em vídeo para uma conferência patrocinada pelo Banco da Coreia.

Bernanke não discutiu as perspectivas para a economia dos Estados Unidos ou as taxas de juros do país.

Seus comentários foram ecoados pelo presidente do BCE, Jean-Claude Trichet, que disse que as economias emergentes foram uma fonte de força na crise financeira global.

"Um aspecto distinto da crise é sua origem nas economias industriais. Os países emergentes também foram afetados severamente, mas, como um grupo, continuaram sendo uma fonte de força para a economia global", disse Trichet em discurso preparado para a conferência.

(Reportagem de Krista Hughes e Mark Felsenthal)