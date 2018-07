Bernardo: abono pode ser opção a reajuste de 6,14% a aposentados

Segundo ele, essa opção foi levada na véspera ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não decidiu se irá vetar o reajuste de 7,7 por cento aprovado no Congresso.

Como houve modificação no texto original, em que o governo propunha o aumento de 6,14 por cento, um veto do presidente não garantiria a retomada desse percentual --daí a opção de aplicá-lo por meio de um abono.

"E no ano que vem o governo que assumir vai dar um tratamento definitivo", disse Bernardo.

Segundo dados do governo, um reajuste de 6,14 por cento custaria 6,7 bilhões de reais à União neste ano. Um aumento de 7 por cento, que chegou a ser negociado entre o Executivo e a base aliada do governo no Congresso, teria impacto adicional de 1,1 bilhão de reais. Já o aumento de 7,7 por cento geraria mais 600 milhões de reais em despesas para o governo além desse 1,1 bilhão de reais.

(Reportagem de Isabel Versiani)