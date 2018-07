Bertin fica com 71% do capital da Infinity

O Grupo Bertin confirmou ontem a aquisição do controle da companhia sucroalcooleira Infinity Bio-Energy Brasil, conforme antecipou o Estado. O Bertin ficou com 71% do capital da Infinity, que tem usinas em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Mato Grosso do Sul, e pretende moer na safra 2010/11 um volume de 6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. A informação foi confirmada pelas empresas envolvidas, mas o valor do acordo não foi revelado.

A aquisição da Infinity faz parte da estratégia do Bertin de focar sua atuação nos segmentos infraestrutura, concessões e energia. Para isso, tem uma holding, a Bertin Energia, que deve englobar algumas operações da Infinity em sua empresa de renováveis, a Gaia Energia. A expectativa é de que a produção de etanol e cogeração de energia do bagaço de cana ganhem espaço dentro do grupo.

A Infinity, que enfrentou problemas de liquidez, aprovou, em dezembro, um plano de recuperação judicial para pagar credores e acionistas. Já estava previsto no plano a eventual entrada de novos sócios ou venda de ativos. Segundo fontes próximas à negociação, o Grupo Bertin dará continuidade ao plano de recuperação acordado.

Com a entrada do Bertin, não será mais necessário, contudo, vender a principal usina da Infinity, a Usinavi, localizada em Mato Grosso do Sul, avaliada em R$ 180 milhões, e com capacidade de moagem de 3,2 milhões de toneladas de cana. A Infinity tem atualmente cinco usinas em operação, e sua dívida supera os R$ 700 milhões. O atual presidente da Infinity, Sérgio Thompson-Flores deverá continuar como executivo.

O Grupo Bertin entrou no setor sucroalcooleiro por meio de participação na Usina São Fernando, em Dourados (MS) o que, segundo nota da empresa, poderá ajudar no sucesso da operação e do crescimento da Infinity. O grupo também tem investimentos na produção de biodiesel com a Brasbiodiesel.

Afetados duramente pela crise financeira, a Bertin uniu suas operações de alimentos e lácteos com a JBS Friboi em 2009, em uma operação envolvendo troca de ações. Desde 2003, a companhia diversificou as operações para os setores de Concessões de Rodovias, Saneamento, Energia, Construção Civil, Higiene e Beleza e Equipamentos de Proteção Individual.

Fontes do setor que também chegaram a avaliar a compra da Infinity afirmam que a Usinavi é o único ativo da Infinity que merece atenção e onde os esforços do Bertin devem ser concentrados. Localizada em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, a Usinavi foi a única das cinco usinas controladas pela Infinity que não foi dada como garantia aos credores que aprovaram o plano de recuperação.