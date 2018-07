Best Buy corta meta de lucro após nova queda nas vendas

A varejista norte-americana teve resultado trimestral abaixo das previsões de Wall Street, o que aumenta o desafio para o novo presidente-executivo, Hubert Joly, de recuperar a maior rede de produtos eletrônicos do mundo, cujas ações chegaram a cair 10 por cento na pré-abertura da Bolsa de Nova York após os resultados saírem.

A companhia nomeou Joly para o cargo na segunda-feira.

As vendas no conceito "mesmas lojas" tiveram a oitava queda nos nove últimos trimestres, e a Best Buy prevê não atualizar novamente suas previsões de resultado para este ano.

Uma safra ruim de produtos e economia mundial em dificuldades afetaram a indústria de eletrônicos em geral. Fora isso, a Best Buy sofreu com a concorrência de lojas online e de desconto.

Especialistas dizem que a Best Buy virou uma mera vitrine para varejistas online como Amazon.com, porque consumidores iriam às lojas para testar produtos --como TVs de alta definição-- e depois os compram em outros lugares por menos.

Em junho, a Best Buy declarou como prioridade acabar com a exposição de produtos nas lojas.

As vendas em lojas abertas há pelo menos 14 meses caíram 3,2 por cento no segundo trimestre fiscal, encerrado em 4 de agosto, incluindo uma queda de 1,6 por cento na unidade dos Estados Unidos e de 8,2 por cento fora do país.

O lucro líquido caiu para 12 milhões de dólares, ou 0,04 dólar por ação, ante 150 milhões de dólares, 0,39 dólar por ação, um antes.

Sem os gastos de reestruturação previamente anunciados, o lucro foi de 0,20 dólar por ação. Analistas esperavam, em média, lucro de 0,31 dólar por ação nessa base, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

As vendas totais caíram 3 por cento, para 10,55 bilhões de dólares, enquanto analistas previam 10,63 bilhões de dólares.

Às 12h23 (horário de Brasília), as ações da Best Buy caíam cerca de 5 por cento, para 17,25 dólares.

(Por Dhanya Skariachan)