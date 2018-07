Betão encara missão impossível: parar Messi

O ex-corintiano Betão, atualmente no Dínamo de Kiev, da Ucrânia, terá hoje a tarefa mais árdua do futebol mundial, às 15h45 (horário de Brasília), pela Copa dos Campeões. No Estádio Camp Nou, o zagueiro enfrenta o atual campeão Barcelona, com a missão de marcar o argentino Lionel Messi, favorito absoluto ao título de melhor do mundo em 2009.

Acompanhe online todas os jogos de hoje pela Liga dos Campeões

O insólito duelo foi até satirizado por um jornal espanhol. O diário Sport, em tom de brincadeira, citou um vídeo que circulou na internet em 2007, num período delicado na carreira do brasileiro. "O vídeo "Betão Eterno'' reúne algumas das falhas mais clamorosas do zagueiro em vários jogos disputados no Brasil e foi um sucesso na internet, com mais de 100 mil visitas", lembrou o periódico.

Parodiando o documentário Pelé Eterno, o vídeo foi feito na época em que Betão era capitão do Corinthians, às vésperas do rebaixamento do time no Campeonato Brasileiro. O jornal tratou de anunciar que o filme poderá ter uma sequência hoje. "A inspiração azul grená definirá se o filme será pesado, de terror, ou leve, como desenhos animados", brincou.

Apesar da desconfiança da imprensa espanhola, Betão terá a chance de calar os críticos. Campeão da Copa do Brasil em 2002 e Brasileiro em 2005, ambos pelo Corinthians, ele tem no currículo até uma breve passagem pela seleção brasileira.

Líder do Grupo F, o Dínamo de Kiev conseguiu boa vitória na estreia, por 3 a 1, sobre o Rubin Kazan, da Rússia. Já o Barça deu um sufoco na Internazionale, em Milão, mas não saiu do empate sem gols.

A Inter tentará a reabilitação fora de casa, contra o Rubin Kazan, forte candidato a saco de pancadas da chave.

No Grupo E, o Liverpool vai à Itália enfrentar a Fiorentina, em busca da segunda vitória. O time inglês, que encontrou inesperada dificuldade na estreia em casa para bater por 1 a 0 o Debreceni, da Hungria, não terá o volante Mascherano, lesionado. No outro jogo da chave, o time húngaro recebe o Lyon em Budapeste.

No Grupo G, o líder Sevilla, do artilheiro Luís Fabiano, pega o Rangers, na Escócia.

Pelo Grupo H, o confronto mais esperado é Arsenal x Olympiacos, no Emirates Stadium, em Londres - ambos venceram na estreia.