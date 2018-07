Beth Carvalho diz que ainda tem a Mangueira no coração A cantora Beth Carvalho, que desfila na Avenida Marquês de Sapucaí como madrinha da bateria da Imperatriz Leopoldinense, disse hoje que a escola "do coração" ainda é a Mangueira, mas que tem afinidades com a agremiação de Ramos. "Tenho uma relação forte com a Imperatriz, tenho intimidade com a escola e fiquei feliz com a homenagem que estão me prestando", disse, minutos antes do início do desfile. Beth Carvalho admitiu que os atritos com a diretoria da Mangueira persistem, mas esclareceu que não desfilará na agremiação. "Mas essa é minha escola do coração, sempre serei Mangueira." O cantor e compositor Zeca Pagodinho também desfila na Imperatriz, como destaque no quarto carro da escola.