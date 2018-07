Beth Carvalho não foi liberada por médico para desfilar A sambista Beth Carvalho, homenageada pela Acadêmicos do Tatuapé, não está participando do desfile porque se recupera de uma cirurgia que fez na coluna em agosto de 2012 e não foi liberada pelo médico. Ela deveria sair no último carro alegórico, que leva seu nome.