Beto Barbosa diz ser vítima em caso policial

De acordo com o comunicado do cantor, ele foi na noite de quarta-feira a um restaurante com essa amiga. Fãs de Beto se juntaram à mesa, e a mulher, que também era hóspede dele, sugeriu que todos fossem para uma casa noturna, segundo a versão do cantor. O relato feito no BO e divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) apresenta algumas diferenças.

No local, a mulher encontrou uma amiga e Beto encontrou uma colega e eles se separaram. Após algum tempo, de acordo com a nota do artista, as mulheres se ausentaram da casa noturna e, percebendo isso, o cantor também decidiu ir embora.

Ao chegar ao estacionamento, Beto foi avisado que a amiga tinha levado seu carro. Segundo a nota, o cantor ficou espantado, já que somente ele poderia retirar o seu veículo. Ao tentar localizar o carro, o artista se encontrou com a amiga, que estaria com uma mala. O cantor foi tirar satisfações para saber o que havia na bagagem e impediu que a amiga e a mulher que estava com ela fossem embora. Nessa versão, Beto diz que chamou a Polícia Militar e, quando os agentes chegaram, todos foram para o apartamento dele.

Ao chegarem ao prédio em Moema, na zona sul, o apartamento de Beto estava aberto e o cantor teria pedido uma perícia no local, o que, segundo o cantor, foi recusado. O artista diz que o porteiro liberou o acesso pois viu o carro do cantor, que tem janelas escuras, chegando e pensou que fosse Beto. Com a confusão, todos foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos e liberados na manhã de hoje. Segundo o comunicado, Beto não percebeu danos no carro ou no apartamento. Segundo ele, as mulheres não apresentaram lesão corporal. Os advogados do cantor estão cuidando do caso, segundo o comunicado.