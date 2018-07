Betoneira cai sobre van escolar e fere dez em Guarulhos Ao menos dez pessoas ficaram feridas no início da tarde de hoje após a queda de uma betoneira sobre uma van escolar em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, que enviou 11 equipes ao local, o acidente aconteceu quando o caminhão que transportava a máquina tombou. Doze crianças e três adultos estavam na van. Os feridos foram encaminhados ao prontos-socorros dos hospitais Geral de Guarulhos, Bom Clima e Carlos Chagas. Todos tiveram ferimentos leves.