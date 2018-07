Bexiga festejará aniversário de SP com pintura de bolo

A cidade de São Paulo vai comemorar o seu aniversário no próximo domingo de uma maneira menos doce, sem o tradicional bolo, todo ano devorado em segundos no Bexiga, região central. Um grupo de 40 grafiteiros pintarão, no entanto, um bolo no asfalto da Rua Rui Barbosa para homenagear os 455 anos de idade do Município. A obra de arte, com 455 metros de extensão, como teria a guloseima de verdade, receberá um abraço simbólico. A festa, que começa às 7 horas da manhã, contará com shows de música, espetáculos de dança, apresentação de sósias e concurso de miss. "Estou arrasado porque os patrocinadores desistiram na última hora. Para não acabar com a tradição, vamos fazer um bolo virtual", disse Walter Taverna, presidente da Sociedade de Defesa das Tradições e Progresso do Bexiga, que organiza o evento há 15 anos. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), responsável pela preparação da festa, propôs a distribuição de fatias de bolo em pratos de plástico. Seria necessário contratar 300 pessoas. O outro patrocinador, a J. Macêdo, da Farinha Dona Benta, concordou. Com isso, o orçamento da festa saltou de R$ 115 mil para R$ 200 mil. Em dezembro, as cotas começaram a ser vendidas, mas, na falta de patrocinadores, o evento foi cancelado. Nos últimos dias, Taverna foi procurado por interessados, mas não há mais tempo hábil para a produção do bolo, que leva cerca de uma semana para ser concluído. A festa, que ocorre há 24 anos no Bexiga, deixou de ser realizada uma outra vez, em 1997, por problemas no forno de um hipermercado. Taverna garante que o bolo "real", com cobertura de marshmallow, voltará em 2010. "Se não tiver patrocinador, vou bancar o bolo. Já vou começar a fazer minhas economias."