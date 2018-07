Beyoncé vai cantar o hino dos EUA na posse de Obama

A cantora foi uma presença regular na Casa Branca durante o primeiro mandato de Obama. Com seu marido, o rapper Jay-Z, a cantora também foi uma importante doadora para a campanha de Obama.

Quatro anos atrás, Beyoncé embalou o primeiro-casal com "At Last", de Etta James, durante o baile oficial da posse. Dessa vez ela será responsável pelo hino nacional.

A performance de Beyoncé cantando o hino dos EUA, no entanto, não deve ser o momento em que ela será mais assistida no inverno do Hemisfério Norte. Ela cantará no show do intervalo do Super Bowl, a final da liga profissional de futebol americano, marcada para 3 de janeiro, que é consistentemente a maior audiência televisiva dos Estados Unidos no ano.

Além de Beyoncé, a estrela country Kelly Clarkson também estará presente na posse de Obama e vai cantar "My Country, 'Tis of Thee".

Clarkson, que se considera uma "republicana de coração", declarou apoio a Obama em outubro, pouco antes da eleição presidencial de 6 de novembro em que o presidente, do Partido Democrata, conquistou a reeleição contra o candidato republicano Mitt Romney.

James Taylor, que se apresentou na convenção nacional do Partido Democrata em Charlotte, Carolina do Norte, em agosto, vai cantar "America the Beautiful".

Em 2009, Aretha Franklin cantou o hino nacional na posse de Obama.

(Reportagem de Samuel P. Jacobs)