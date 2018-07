Bezerra Coelho vai ao Rio para se reunir com Cabral O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho não vai mais sobrevoar as áreas atingidas pelas chuvas no Rio de Janeiro, hoje à tarde, conforme informou o seu gabinete, pela manhã. Segundo sua Assessoria de Imprensa, o ministro embarcará às 15h30 para o Rio e terá uma reunião às 18 horas com o governador Sérgio Cabral Filho (PMDB).