Bezerra vê acirramento eleitoral como origem de denúncias O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, rejeitou nesta segunda-feira as denúncias de que teria privilegiado seu filho, o deputado federal Fernando Coelho Filho, no empenho de emendas parlamentares individuais, e declarou que as recentes acusações contra ele são infundadas, com origem no acirramento eleitoral.