Bezerro de seis pernas vira xodó de suíços

Um bezerro de seis pernas que quase foi sacrificado ao nascer acabou virando o xodó de uma família de fazendeiros suíços, informa a imprensa local.

Lilli nasceu há cerca de dois meses, em um parto complicado por conta da posição do bezerro no útero da mãe. Mas a surpresa não foi o estado de saúde do animal, e sim as duas pernas adicionais que pendiam de seu corpo.

O veterinário que acompanhou o parto de Lilli achava que o bezerro não sobreviveria e chegou a sugerir que ele fosse sacrificado.

Mas seu dono, o fazendeiro suíço Andreas Knutti, disse ao jornal local Blick que não teve coragem de fazer isso, porque o bezerro "é tão cheio de vida, está sempre saltitante".

Espinha curvada

O animal virou uma pequena celebridade local, e sua foto foi parar em jornais de todo o mundo.

Também de acordo com a imprensa suíça, Lilli é um animal saudável que se alimenta normalmente. Mas, com sua espinha curvada, é possível que nunca se torne uma vaca leiteira normal.

Mesmo assim, diz Knutti, "não quero me desfazer dele. Talvez mandá-lo para um zoológico".

O caso é raro, mas já havia sido registrado na Alemanha há alguns anos, diz o jornal Blick. Depois de uma cirurgia para a retirada das duas pernas extras, o animal viveu uma vida normal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.