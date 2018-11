BG Group contrata Fábio Barbosa, ex-diretor financeiro da Vale

Barbosa foi o diretor financeiro da brasileira Vale durante oito anos, período em que a companhia registrou um grande crescimento, com algumas importantes aquisições, e se tornou a segunda maior mineradora global. Ele deixou a companhia em junho deste ano.

A BG conquistou grande relevância no setor de petróleo e gás no Brasil ao se associar à Petrobras em alguns dos consórcios que compraram os direitos de exploração de blocos que se revelaram extremamente promissores, no pré-sal da bacia de Santos.

A companhia britânica possui, por exemplo, 25 por cento do bloco BM-S-11, onde está a mega reserva de Tupi e também o campo de Iara. Ela controla, ainda, 30 por cento do bloco BM-S-9, onde estão os campos de Carioca e Guará. Também possui participação de 25 por cento no bloco BM-S-10 (Parati).

"As qualidades e a experiência de Fabio serão inestimáveis no momento em que o grupo entra em sua próxima década de crescimento. Estou ansioso para trabalhar com ele", disse o presidente executivo da BG, Frank Chapman, em um comunicado.

O presidente do conselho de administração da companhia britânica, Sir Robert Wilson, destacou na nota o fato de Barbosa ter colaborado para uma grande geração de valor para o acionista da Vale durante o tempo em que conduziu as finanças da mineradora.

A saída de Fabio Barbosa da Vale foi um evento repentino. Relatos na mídia citaram desgaste em sua relação com o presidente executivo, Roger Agnelli.

Por sua vez, a BG informou que o atual diretor financeiro, Ashley Almanza, havia pedido há algum tempo para deixar o posto. Ele, no entanto, continuará na companhia, atuando ao lado do presidente executivo Frank Chapman na conclusão de alguns projetos estratégicos que estão em curso.

Almanza conduziu as finanças da BG por pouco mais de oito anos.

(Reportagem de Julie Crust, em Londres, e Marcelo Teixeira, em São Paulo; edição de Aluísio Alves)