BH: atiradores deixam 1 morto e 4 feridos em baile funk

Também foram atingidos quatro rapazes com idades entre 16 e 22 anos que, segundo a Polícia Militar (PM), foram encaminhados a unidades de saúde da capital sem risco de morrer. Um deles, de 17 anos, conseguiu conversar com os militares, apesar de ter levado quatro tiros, e negou saber quem são os suspeitos do crime - assim como o motivo do ataque. De acordo com a PM, testemunhas contaram que pouco antes da 0h desta segunda-feira, 14, dois homens em uma moto chegaram à rua A, onde ocorria a festa, e começaram a atirar no grupo.

Silva foi atingido no tórax e em uma das pernas. As demais vítimas foram baleadas nos braços, pernas e genitália. Três delas também foram atendidas no hospital de Venda Nova e Leonardo Gomes dos Santos, de 18, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Primeiro de Maio, onde ficou internado sem risco de morrer, assim como os colegas. Ninguém havia sido preso até a tarde desta segunda e a Polícia Civil ainda investiga o motivo do ataque.