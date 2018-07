BH confirma primeira morte por dengue hemorrágica A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, em Minas Gerais, confirmou hoje a primeira morte por dengue hemorrágica na cidade. Um homem de 41 anos, morador da região leste da capital, que estava internado no Hospital Felício Rocho, faleceu no 17 de fevereiro. A investigação do óbito foi concluída na última segunda-feira. Segundo a secretaria, o paciente era transplantado renal e portador de hepatite C, hipertensão, cardiopatia e insuficiência renal crônica.