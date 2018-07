BH: polícia prende 22 em atos ligados ao jogo do Brasil

Segundo a Polícia Civil, sete suspeitos foram presos em flagrante por tentarem entrar na arena com credenciais falsas. No total, de acordo com a Polícia Militar, 164 pessoas foram presas e nove menores apreendidos na cidade desde o início do Mundial em ocorrências relacionadas à Copa, sendo que 61 presos são estrangeiros.

Um deles é o colombiano Yormedy Arias Cardona, de 29 anos, que alegou morar em São Paulo e foi flagrado tentando entrar no Mineirão usando uma credencial falsa da Fifa em nome de uma emissora de TV. Acusações semelhantes pesam contra o brasiliense Rodrigo Marques da Silva, de 20, além de Breno Koch Motti, de 39 anos, João Paulo da Silva, de 34, Samuel Dias Marquezini, de 31, Milene Cristina Motti, de 35, e Paulo Vinícius Pereira Costa, de 34, todos da região metropolitana da capital e presos tentando assistir à partida usando "credenciais de terceiros", de acordo com a Polícia.

Os tumultos causados pela ira com o placar da seleção brasileira também levaram a PM a prender dois adultos e um menor na região da Savassi, onde milhares de torcedores se reuniram a cada jogo da Copa. Mais três acusados de agressões foram presos no próprio estádio e outro na fan fest oficial durante a partida. Outras ocorrências registradas pelas polícias Civil e Militar mineiras foram relacionadas a vendas ilegais de ingressos para os jogos do Mundial - além de flagrantes com armas, drogas e documentos falsos e até ato obsceno.

Já a Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Minas informou que 117 pessoas foram atendidas em unidades montadas no Mineirão e no entorno do estádio durante a partida. Entre elas está um alemão que afirmou ter levado um soco no ouvido ao comemorar, dentro do estádio, um dos gols de sua seleção. Ele já foi liberado.

Além das confusões e crimes registrados durante e após o jogo, o céu nublado sobre parte da cidade nesta quarta-feira parecia refletir o clima no semblante de alguns torcedores, ainda com a derrota brasileira entalada na garganta. Mesmo vendendo bandeiras com hastes para janelas de veículos por R$ 5, um quinto dos R$ 25 que chegou a cobrar pelo mesmo item horas antes do jogo de terça, a ambulante Cristina Silva Magalhães não havia conseguido vender "nem umazinha" no fim da manhã desta quarta.