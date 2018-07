BHP Billiton diz que expandiu produção de minério de ferro rápido demais

No entanto, Andrew Mackenzie disse que apesar do mercado de minério de ferro enfrentar um excesso de capacidade temporária, há demanda suficiente vindo da China e de outros lugares para justificar o aumento de capacidade da empresa.

"Nós não vemos motivos para investimento em escala que vimos nos últimos 10 anos ... Mas o negócio de base que construímos vai ser um forte alicerce para as próximas décadas", disse Mackenzie disse a repórteres em Pequim.

Mineradoras globais, incluindo a BHP e as rivais Rio Tinto e Vale, têm apostado em um aumento sustentado da demanda de minério de ferro pela China, aumentando a capacidade de produção e a oferta disponível no mercado internacional.

Contudo, uma desaceleração do crescimento econômico da China para seu mais fraco patamar em 23 anos, o que coincidiu com a entrada de novos suprimentos de minério de ferro, provocou alertas sobre um excesso de oferta global e preços deprimidos no longo prazo.

A BHP, terceira maior produtora de minério de ferro do mundo, atrás de Vale e Rio Tinto, está a caminho de elevar sua produção anual total para 260 milhões a 270 milhões de toneladas, ante uma produção planejada de 217 milhões de toneladas em 2014.

Embora o excedente tenha levado os preços do minério de ferro a cair quase 30 por cento este ano, para o seu nível mais baixo desde setembro de 2012, Mackenzie disse que os baixos custos de produção da BHP tornarão mais fácil para a empresa enfrentar qualquer crise.

"Somos muito fortemente competitivos a preços muito mais baixos do que os preços de hoje", disse ele.

(Reportagem de David Stanway)