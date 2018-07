BHP começa a ganhar com petróleo nos EUA; eleva produção de minério

Diante da queda dos preços de gás natural nos EUA, a BHP informou nesta quarta-feira em seu relatório trimestral que vai gastar 80 por cento do seu orçamento de 4 bilhões de dólares no desenvolvimento de projetos de xisto Eagle Ford e Permiano, suas maiores unidades produtoras de líquidos.

O aumento na produção de líquidos para 5 milhões de barris ajudou a compensar uma queda nas unidades no mar, mantendo a divisão de óleo no caminho para atingir as estimativas de produção para o ano fiscal 2013, enquanto a BHP busca reduzir sua dependência do setor de mineração.

A mineradora global ficou dentro da estimativa de produção para todo o ano para a maioria dos negócios em seu relatório de março, com a divisão de minério de ferro relatando um aumento de 6 por cento ante o mesmo trimestre do ano anterior, para 40,2 milhões de toneladas, apesar do efeitos do mau tempo na Austrália.

A BHP, a terceira maior produtora de minério de ferro do mundo, atrás de Vale e Rio Tinto, disse que as taxas anualizadas de produção estavam se aproximando de 200 milhões de toneladas, e manteve a sua previsão de produção para o ano fiscal de 2013 em 183 milhões de toneladas.

(Por James Regan)