BHP e Rio Tinto buscam aumento de 23% para o minério de ferro

Segundo o jornal japonês, a Vale deve acompanhar a medida. No início do mês, o diretor de Ferrosos da Vale, José Carlos Martins, afirmou que a mineradora já fechou os contratos de preço para o terceiro trimestre deste ano e os apresentou a seus clientes.

A segunda alta trimestral consecutiva deixará o minério de ferro a cerca de 147 dólares a tonelada, 140 por cento a mais do que o preço em 2009, de acordo com a publicação.

As siderúrgicas japonesas, que concordaram em negociar os preços do minério trimestralmente em vez de fechar um preço anual referencial, devem concordar com um preço próximo ao do valor proposto, disse o Nikkei.

Com as rápidas altas do carvão e do minério de ferro, as siderúrgicas japonesas estão sendo forçadas a repassar as altas para os usuários, incluindo montadoras, de acordo com o jornal.

Com a expectativa de alta da demanda por carvão metalúrgico e minério de ferro na China e em outras economias emergentes no médio a longo prazo, os preços devem permanecer em uma trajetória de alta, disse o Nikkei.

"Temos que repassar as altas para os preços do aço e pedir a clientes que assumam os custos elevados", disse o presidente da JFE Holdings Inc, Hajime Bada, segundo o jornal.

