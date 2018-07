BHP eleva produção trimestral de minério de ferro

No entanto, qualquer retorno de capital pode não vir antes do início do ano comercial de 2015, em julho, com as maiores mineradoras mundiais visando acumular mais caixa com seus projetos recém completados, e à medida que os preços do ferro começam a perder força, segundo analistas.

"Eu acho que provavelmente não é um acontecimento para o calendário de 2014, é mais provável que seja para 2015", disse Ben Lyons, analista da ATI Asset Management, que detém ações da BHP. "Os fatores determinantes serão o preço das commodities e as moedas."

Os investidores, incluindo a administradora de fundos BlackRock, pediram que a BHP e as outras mineradoras aumentem o retorno aos acionistas, com a era dos altos custos de construção de novas minas se transformando em uma fase de produção de menor custo.

A BHP, como seus pares, tem focado na redução dos custos, gastando menos e vendendo ativos indesejados ao longo dos últimos 18 meses, depois de gastar com expansões durante o boom da mineração.

Três dos quatro principais motores de crescimento da BHP melhoraram no trimestre encerrado em dezembro, com um aumento de 16 por cento na produção de minério de ferro ante o ano anterior, e um recorde de produção em seu negócio de carvão em Queensland, na Austrália.

A produção de cobre também aumentou, mas a produção de petróleo --segunda maior fonte de receita no ano passado depois do minério de ferro-- caiu 4 por cento, disse a BHP em seu relatório de produção nesta quarta-feira.

(Reportagem de James Regan)