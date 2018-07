BHP vê Brasil e Austrália abastecendo demanda mundial por ferro

Na quarta-feira, em um golpe para as ambições do oeste africano crescer como um produtor da matéria-prima do aço, a brasileira Vale disse que havia colocado em revisão seus planos para o projeto de Simandou, na Guiné, citando a queda no preço do minério de ferro.

"Sobre o oeste da África em geral, por anos e anos nós temos tido a visão de que Brasil e Austrália juntos podem substancialmente abastecer as necessidades de novos incrementos (de produção no mundo)", disse o presidente-executivo da BHP, Marius Kloppers, a repórteres.

"Nós acreditamos que a produção no Brasil e na Austrália será suficiente para atender a demanda e há um crescente consenso, e um reconhecimento por investidores no mercado, que é este realmente o caso. Progressivamente, você tem visto outras empresas chegarem a uma conclusão próxima da nossa posição."

A BHP disse à Guiné em julho que planejava sair do projeto da mina de ferro de Mount Nimba, naquele país

(Reportagem de Clara Ferreira-Marques)