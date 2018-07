Bibi autorizou assassinato de líder do Hamas, diz jornal O premiê israelense, Binyamin "Bibi" Netanyahu, aprovou no início de janeiro que agentes do serviço secreto de Israel, Mossad, assassinassem Mahmoud al-Mabhouh, comandante do grupo palestino Hamas, publicou ontem o jornal britânico The Sunday Times, citando fontes ligadas ao Mossad. "O povo de Israel conta com vocês. Boa sorte", disse Bibi aos agentes, na sede do Mossad em Tel-Aviv.