Bibi desmente acordo iminente com Hamas O primeiro-ministro israelense, Binyamin "Bibi" Netanyahu, disse ontem que ainda não há um acordo com o Hamas para a libertação do soldado Gilad Shalit, em resposta à especulação dos últimos dias de que um pacto seria iminente. "Ainda não há um acordo e não sei se haverá", declarou o premiê, segundo o jornal Haaretz.