Bíblia chega ao Twitter

No princípio era o Verbo. E então vieram outros 135 caracteres. E, a julgar pelo ritmo de desenvolvimento das versões da Bíblia para o Twitter, pode muito bem haver mais de 140 mil caracteres nos próximos meses.

Rivalizando com a velocidade da criação, conforme descrita nos dois primeiros capítulos do livro Gênesis, as Sagradas Escrituras se espalharam rapidamente pelo Twitter desde que foi noticiada na semana passada a existência de uma versão diária da Bíblia publicada por um evangelista britânico.

A notícia de que Chris Juby, da cidade britânica de Durham, estava produzindo um resumo das cerca de 800 mil palavras da Bíblia adaptado para 1.190 tweets diários (@biblesummary) levou ao anúncio de outras versões produzidas desde o Leste Europeu até os EUA, bem como a uma maior divulgação das iniciativas já existentes.

Entre elas temos o Twible, mantido diariamente pela autora e acadêmica Jana Riess, com o acréscimo de piadas.

Enquanto a Bíblia trazida ao Twitter por Juby faz uma adaptação fiel, o Twible adapta o Velho Testamento ao tom dos tweets cotidianos. A história de Moisés, por exemplo, no Êxodo, capítulo dois, é reduzida para: "Bebê Moisés: Descer o Rio Nilo a bordo de um cesto é bem legal, mas quem é essa moça egípcia me pedindo para chamá-la de mãe?" "Quis encontrar um pouco de humor nas Sagradas Escrituras", diz Jana. "O projeto teve início com uma pergunta interpretativa sobre a Bíblia que me parecia ter sido ignorada pelos demais: o que o jornal humorístico The Onion teria a dizer a respeito dela?"