'Bíblia' de grã-finos dá 39 dicas para jovem ter êxito na vida

Uma revista britânica publicou uma lista com 39 itens que todo jovem deve saber para conseguir maior aceitação social e levar uma vida mais "completa", muitas das quais bastante inusitadas, mas que refletem valores da elite rural britânica.

Entre os itens mencionados pela Country Life, tida como uma espécie de ''bíblia'' da classe alta estão ''saber discernir entre um Sauvignon Blanc e um Chardonnay'', ''saber diferenciar as arquiteturas gótica, barroca e paladiana'', ''demonstrar familiaridade com ao menos uma obra de Da Vinci, Constable, Degas, Turner e Canaletto'' e ainda ''manejar uma espingarda, tirar a pele de um coelho, limpar um peixe e depenar um pombo''.

A publicação celebra a vida no campo e trata de propriedades de luxo e hábitos e costumes de proprietários de imóveis nas áreas rurais da Grã-Bretanha. Entre os temas de destaque estão tópicos como montaria, caça, pesca e jardinagem.

De acordo com a publicação, ''ainda que uma educação formal seja vital, nós sentimos que há muito mais que um jovem precisa saber para passar pela sua faixa dos 20 anos e para seguir com a vida''.

Rupert Uloth, subeditor da revista, disse, em entrevista à BBC, que as recomendações publicadas na Country Life são válidas para os jovens de hoje em dia em todo o mundo.

''Os conselhos têm uma relevância internacional porque as aspirações dos jovens são as mesmas em todo o mundo. Estes conselhos oferecem uma melhor oportunidade de êxito na vida porque os preparam para enfrentar as necessidades do século 21'', disse Uloth.

Confira, a seguir, os 39 passos da revista Country Life

