Biblioteca de Babel O tema de Vila-Matas é a literatura. Só em Paris Não Tem Fim - um dos seis romances seus lançados aqui pela Cosac Naify - ele cita 34 autores até a página 50 do livro, sobre um escritor maduro analisando um estreante. Como nas outras obras do catalão, prevalece o conceito do desaparecimento, da dissolução do escritor em sua obra, que está presente em Doutor Pasavento e em O Mal de Montano. Neste último, Vila-Matas participa de um jogo de espelhos com seus escritores icônicos, de Robert Walser a Robert Musil, tratando de uma estranha "doença literária": a dos ficcionistas que usaram a própria vida para fazer literatura. O narrador é um crítico que escreve um dicionário de escritores.