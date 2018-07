'Bicampeão', técnico de Maurren diz ser 'o mais feliz do mundo'

A medalha de ouro de Maurren Maggi em Pequim não foi a única com a participação do treinador Nélio Moura, que trabalha com a campeã olímpica desde que ela tinha 16 anos de idade. Nélio também comemorou na China o ouro na prova masculina do salto em distância. O vencedor, o panamenho Irving Saladino, também é treinado pelo brasileiro. "Eu me sinto o técnico mais feliz do mundo, com certeza", brincou o homem por trás dos maiores saltos em distância da Olimpíada de Pequim. "Na verdade, não tem segredo, tem é que buscar as melhores condições e trabalhar", acrescentou Nélio. "Não tem nada que garanta que você vai conquistar a medalha." Imortalizada Emocionado com a conquista da pupila brasileira, o treinador diz que contava com um bom desempenho de Maurren em Pequim, mas teve que fazer força "para manter a compostura" após o salto da russa Tatiana Lebedeva, que ficou apenas um centímetro atrás da campeã. "Uma medalha de ouro olímpica é coisa para pouquíssimos", afirmou Nélio. "Ela (Maurren) está imortalizada." Para o treinador, as dificuldades por que a brasileira passou depois de ser suspensa por dois anos devido ao uso de substância proibida valorizaram a conquista de Maurren. "Isso colocou um pouco mais de drama na história dela", diz o técnico. "Fica definitivamente provado que aquilo ali foi tudo um grande acidente porque ninguém volta nesse nível, limpa, se não estivesse limpa antes." Na época da suspensão, Maurren alegou ter usado creme cicatrizante após uma sessão de depilação, sem saber que o produto tinha a substância proibida em sua fórmula. "Ela tinha ficado quase três anos parada, voltou absolutamente fora de forma, o que é normal, e teve que começar tudo de novo", conta o treinador. "Mas depois da primeira temporada, eu falei: a Maurren vai voltar a ser uma das melhores do mundo." A previsão se realizou nesta sexta-feira, com o salto de 7,04 m e a medalha de ouro em Pequim - a primeira de uma mulher para o Brasil em uma prova olímpica individual. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.