Bicho pode virar mascote na Olimpíada

Com essa lista de qualidades, Luis Paulo Ferraz, secretário executivo da Associação Mico-Leão-Dourado, defende a candidatura do macaquinho a mascote da Olimpíada de 2016, no Rio.

"Ele é a cara dos Jogos Olímpicos", brinca Ferraz, na expectativa de que a iniciativa possa angariar mais apoiadores para a proteção da espécie. Depois do crescimento obtido nos últimos 20 anos, as possibilidades de envolver nossas RPPNs começam a ficar mais restritas - Silva Jardim já é a cidade campeã no Brasil nesse tipo de proteção. Um mascote poderia atrair novos proprietários de terra. / G.G.