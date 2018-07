Bicho-preguiça é resgatado em rodovia no RJ Policiais rodoviários resgataram um bicho-preguiça quarta-feira (5) no km 166 da Rodovia Presidente Dutra, altura da Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro. O animal tentava atravessar a pista quando foi capturado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe impediu que o bicho-preguiça fosse atropelado.