Bichos ameaçados em UCs federais, online Está disponível no site do ICM Bio um mapa que permite visualizar, via Google Earth, a lista das espécies ameaçadas com registro de ocorrência em unidades de conservação (UC) federais. A ferramenta permitirá que o usuário selecione uma unidade de conservação e conheça as espécies da fauna ameaçadas de extinção.