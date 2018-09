Bichos de estimação sofrem com crise financeira em NY

Os animais de estimação são as mais recentes vítimas nos Estados Unidos da crise financeira mundial. Em Nova York, 44 mil gatos e cachorros são abandonados a cada ano e, agora, o número está aumentando porque muitas famílias têm menos dinheiro e acabam optando por deixar os bichos em abrigos. Segundo os funcionários da agência de proteção aos animais, as histórias mais comuns são de pessoas que perderam o emprego e não têm como pagar a ração e as contas do veterinário ou ainda as de famílias que tiveram de se mudar de uma casa para um prédio onde animais não são bem-vindos. As cenas no abrigo são, às vezes, dramáticas, já que muitos donos comparam a decisão de abandonar um bicho de estimação à de colocar um parente em um asilo. Os funcionários também dizem que o trabalho é estressante, já que sabem que alguns dos animais recebidos vão ter de ser sacrificados. Apesar dos momentos difíceis, eles dizem que vão continuar se empenhando para ajudar gatos e cachorros a atravessar a crise financeira global e encontrar novas famílias. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.