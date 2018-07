Bicicleta vai ocupar motofaixa na rua Vergueiro, em SP As bicicletas terão sinal verde para ocupar a motofaixa da Rua Vergueiro nos domingos e feriados, no trecho entre o Paraíso, na zona sul, e a região da Sé, no centro de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal dos Transportes, o local será liberado nas próximas semanas, durante a segunda fase de instalação da ciclofaixa da Avenida Paulista, prevista para abrir no dia 2.