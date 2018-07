Bicicletas protagonizam fotos de aventura e viagem

Sobre duas rodas

Os leitores da BBC Brasil enviaram fotos sobre o tema "bicicletas" para a galeria desta semana, que trazem cenas de viagens, aventuras, esportes e do cotidiano.

As imagens foram feitas em locais como Estados Unidos, Holanda, Alemanha e também mostram diversas praias e cenários do interior do Brasil.

As 20 fotografias desta galeria foram escolhidas entre as mais de 160 enviadas por leitores de todo o país.