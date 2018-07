BID empresta US$ 481 mi ao Metrô de São Paulo O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou hoje a aprovação de um empréstimo de US$ 481 milhões ao Metrô de São Paulo. Os recursos serão usados para modernização de trens da Linha 5-Lilás e para a elaboração, implantação e supervisão de sistemas operacionais do metrô. Em 2008, o BID financiou dois projetos de transporte urbano em São Paulo, no valor total de US$ 297 milhões.