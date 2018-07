BID investirá US$6 bi em cidades da Copa até 2014

O valor é metade do montante total de até 12 bilhões de dólares que será disponibilizado pela entidade ao Brasil nos próximos quatro anos, segundo Moreno, que se reuniu com a presidente Dilma Rousseff nesta tarde, em Brasília.

"O banco vem trabalhando com as 12 cidades da Copa e, nos últimos dez anos, nessas cidades já investimos cerca de 4 bilhões de dólares e esperamos trabalhar com estas cidades com investimentos de cerca de 6 bilhões de dólares daqui à Copa", disse Moreno a jornalistas após a reunião, da qual o ministro do Esporte, Orlando Silva, também participou.

Moreno destacou a participação do BID em projetos urbanos nas cidades que receberão partidas do Mundial, mas não detalhou o destino dos recursos do banco.

Segundo Moreno, do volume total previsto nos próximos anos ao país, cerca de 2 bilhões de dólares deverão ser destinados já em 2011.

O BID também deverá participar do plano Brasil sem Miséria, principal projeto social do governo Dilma, oferecendo, especialmente, capacitação técnica de equipes.

(Por Hugo Bachega)