BID priorizará projetos de energia limpa na AL O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) vai priorizar os projetos de energias renováveis na oferta de crédito para países da América Latina. O presidente do BID, Luis Alberto Moreno, afirmou ontem em Cancún, no México, que nos próximos três anos 80% do crédito que o órgão destinar para financiar projetos energéticos do setor privado terá foco em programas que trabalhem com energias limpas, como eólica, geotérmica, biomassa, solar e hidrelétrica.