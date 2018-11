Bielo-Rússia prende mais de 600 ativistas da oposição por protestos

Parentes de ativistas presos esperam na entrada da prisão de Minsk para dar roupas aos detidos

MINSK- As autoridades da Bielo-Rússia prenderam na terça-feira mais de 600 ativistas de oposição, ignorando as críticas ocidentais à repressão policial depois da contestada reeleição do presidente Alexander Lukashenko.

O Ministério do Interior disse que os ativistas devem passar 5 a 15 dias presos.

No domingo à noite, o país registrou um dos maiores protestos dos últimos anos contra o regime de Lukashenko. Líderes oposicionistas, inclusive pelo menos cinco candidatos na eleição, podem ser condenados a até 15 anos de prisão por incitação à violência.

Lukashenko, no poder desde 1994, foi reeleito para um quarto mandato, oficialmente recebendo quase 80% dos votos. Ele prometeu impedir qualquer tentativa de "revolução", e afirmou que não dará espaço à "democracia insensata" na ex-república soviética.

Partidos de oposição anunciaram uma "campanha de solidariedade" com os detidos, começando com um piquete realizado na terça-feira diante da prisão.

"A ditadura uniu a oposição", disse Vyacheslav Sivchik, líder do movimento oposicionista "Juntos".