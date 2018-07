Bielsa prorroga contrato com Bilbao até junho de 2013

"O Clube Atlético e o técnico Marcelo Bielsa concordaram em estender a relação contratual entre as duas partes até 30 de junho de 2013", disse o Bilbao em um comunicado em seu site (www.athletic-club.net).

Conhecido com "o louco" por seu comportamente excêntrico na lateral do campo e coletivas de imprensa frequentemente nebulosas, o futebol ofensivo e vistoso de Bielsa ajudou o Bilbao a chegar às finais da Liga Europa e da King's Cup na última temporada, nas quais perderam para Atlético Madri e Barcelona respectivamente.

O time do ex-treinador da Argentina teve um desempenho fraco no final do Campeonato Espanhol e terminou em uma decepcionante décima colocação, mas participará da Liga Eurora novamente graças ao seu vice-campeonato na King's Cup.

O Bilbao, que só escala jogadores e origem basca, tem uma série de jogadores talentosos em seu time, incluindo a dupla espanhola Fernando Llorente e Javi Martínez, Ander Herrera e os meia ofensivos Iker Muniain e Oscar de Marcos.