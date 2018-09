Bienal de Veneza terá obra de Artur Barrio

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) anunciou ontem, por meio de um comunicado, que vai custear a instalação do artista Artur Barrio na 54.ª Bienal de Veneza. Até então, a participação brasileira na seção das representações nacionais da exposição era incerta, por falta de recursos. Barrio foi selecionado pela Fundação Bienal de São Paulo para ocupar o Pavilhão Brasil no evento, a ser inaugurado em 4 de junho. A Funarte patrocinará diretamente a produção da obra do artista, orçada em cerca de R$ 150 mil.