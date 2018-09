Bienal do Livro do Rio cresce em público e em vendas

Outro dado positivo, num momento em que se discute o baixo índice de leitura entre os educadores, foi a grande quantidade de professores presentes: 80 mil, que tiveram entrada gratuita. O índice é 15% maior do que o de dois anos atrás. "Foi a melhor Bienal de todos os tempos", comemorava, há pouco, Sonia Jardim, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, que realiza a feira com a Fagga/GL Eventos.

Foi, também, um aprendizado, ressalvou o presidente da GL, Arthur Repsold. Ele citava o desconforto gerado no dia 7 de setembro pela superlotação: 110 mil pessoas - recorde das 15 edições - lotaram o Riocentro, cerca de 15 mil levadas pela presença do Padre Marcelo Rossi, best-seller de 6 milhões de livros que passou dez horas no estande da editora Globo. Faltou água e vagas no estacionamento, os caixas eletrônicos pifaram e as filas ficaram quilométricas. "Tem um limite, sim, para o crescimento da Bienal. Quarta-feira fugiu do nosso controle. A editora fez uma campanha paralela no rádio da qual não tivemos conhecimento. Vamos ter que criar regras para autores que não estão na programação oficial", disse Repsold.