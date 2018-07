Big Ben está inclinado e pode ficar instável no futuro, diz relatório

A torre do Big Ben, em Londres, está se inclinando para um lado e poderá ficar instável no futuro, segundo um relatório encomendado pela Transport for London, empresa de transportes londrina.

Segundo o estudo, a torre apresenta uma inclinação de 0,26 graus para a direção noroeste, o que, no ponto mais alto da torre, causa um desalinhamento de um metro.

Por comparação, a inclinação da Torre de Pisa, na Itália, atualmente está em torno dos 5,5 graus.

A torre que abriga o relógio e o sino conhecido como Big Ben poderá ficar instável dentro de alguns milhares de anos, de acordo com o documento.

A inclinação foi descoberta quando a Transport for London encomendou o relatório para os trabalhos de expansão da linha Jubilee do metrô, que passa embaixo do prédio do Parlamento britânico, área onde fica o Big Ben.

Não há provas de que as obras do metrô tenham causado a inclinação.

"Estamos monitorando desde 1999, então temos dados muito bons", disse à BBC Mike McCann, que faz a manutenção do relógio.

"Nosso especialista acredita que serão necessários entre quatro e dez mil anos antes que isto (a inclinação) se transforme em um problema", acrescentou.

"Por enquanto, ainda não é importante, mas precisamos ficar de olho."

Os especialistas ainda não sabem qual é a causa da inclinação, mas uma teoria é que a argila sobre a qual a torre foi construída está secando.

Os especialistas ainda não sabem qual é a causa da inclinação, mas uma teoria é que a argila sobre a qual a torre foi construída está secando.

"Não há prova real da causa (da inclinação). Mas (a torre) foi construída sobre a argila de Londres e (a argila) pode secar e isto pode causar a movimentação", disse McCann.