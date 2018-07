Big Brother evacua participantes de casa após alagamento

Participantes do Big Brother britânico tiveram de ser evacuados temporariamente da casa onde o programa é filmado depois que uma tempestade alagou o imóvel.

O canal que produz e transmite a atração na Grã-Bretanha, o Channel 4, decidiu levar os participantes para um local depois que goteiras começaram a aparecer em diversos cômodos.

Imagens transmitidas de dentro da casa mostraram um grande alagamento dentro do imóvel, que obrigou a produção a produção a transferir o grupo para outro local dentro do complexo do programa.

Algumas horas depois, os BBs voltaram para a casa. Um quarto temporário foi instalado dentro de uma das salas da casa enquanto os trabalhos de manutenção são realizados.

Segundo o Channel 4, os companheiros de casa encararam a "viagem inesperada" de emergência "com bom humor".

Alguns passaram a noite em claro, comentando a "pequena aventura" - que quebrou, ainda que por poucas horas, a rotina do programa, no qual os participantes têm de conviver na mesma casa durante várias semanas.

Outros concordaram que "é bom estar de volta à casa".

O incidente interrompeu por algumas horas a transmissão ao vivo do programa, que já foi normalizada.