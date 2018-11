Bilhete único carioca fica mais caro na segunda-feira A partir do primeiro de segunda-feira, 2, a tarifa do Bilhete Único Carioca passa a R$ 2,75 para utilização nos ônibus do município do Rio de Janeiro. Atualmente, a passagem custa R$ 2,50 e o usuário pode realizar duas viagens, num intervalo de duas horas, nos ônibus das linhas municipais.